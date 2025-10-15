Mamma sta morendo Il triste appello del famoso del web al suo pubblico | Aiutateci

Un annuncio struggente, pubblicato online dal famoso del web, ha commosso migliaia di italiani nelle ultime ore. In un video carico di emozione e dolore, ha deciso di raccontare la difficile situazione della madre, gravemente malata, chiedendo aiuto a chiunque possa offrire un sostegno concreto. “È il video più difficile della mia vita”, ha detto con la voce rotta, spiegando che la donna, ormai molto debilitata, non riesce più ad alimentarsi e necessita di cure urgenti. Il protagonista del messaggio è Michele Molteni, youtuber lecchese seguito da oltre un milione e mezzo di persone. Nel video, pubblicato sul suo canale, ha ripercorso i mesi di una malattia iniziata con una semplice tosse e poi rivelatasi ben più grave. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

