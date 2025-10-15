Maltrattamenti in famiglia 50enne viola il divieto di avvicinamento ai genitori | arrestato

Riminitoday.it | 15 ott 2025

I carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 50enne romagnolo accusato di violazione della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese. Durante la notte di lunedì (13 ottobre), è giunta ai carabinieri la richiesta di aiuto da parte di una coppia di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

