Maltratta la compagna a Chioggia i carabinieri in casa trovano un arsenale con Kalashnikov | 46enne arrestato

Un 46enne è stato arrestato a Chioggia per detenzione di armi da guerra e maltrattamenti. Sequestrato un arsenale dopo una lite domestica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maltratta la compagna a Chioggia, i carabinieri in casa trovano un arsenale con Kalashnikov: 46enne arrestato

