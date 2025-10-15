Maltratta il cane ogni giorno legandolo alla finestra | la verità dietro il video che sta facendo discutere a Napoli

Le immagini di un Volpino sottoposto a un trattamento di cura sul davanzale di una finestra a Napoli stanno scatenando non solo polemiche online ma anche atteggiamenti minacciosi nei confronti della signora con cui vive. La presidente di Animal day, associazione che segue il caso, spiega: "Si giudica senza sapere. Il cane ha un'otite cronica che provoca un dolore acuto e non si lascia manipolare. I maltrattamenti sono altri e non casi come questi che vengono denunciati a colpi di video sui social". 🔗 Leggi su Fanpage.it

