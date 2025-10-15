Maltempo temporali intensi e raffiche di vento a Reggio Calabria e provincia | scatta l' allerta meteo arancione

Maltempo in avvicinamento a Reggio Calabria e su tutto il territorio metropolitano. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo arancione di criticità idrogeologica-idraulica e temporali da oggi, mercoledì 15 e per l’intera giornata di giovedì 16 ottobre fino alle ore 24. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

