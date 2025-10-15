Tempo di lettura: 2 minuti La perturbazione meteo che sta interessando la Campania è in rapida evoluzione e, da questo pomeriggio, interesserà anche i settori della fascia costiera della Campania che non erano inclusi nel precedente avviso. Per questo motivo, il Centro Funzionale della Protezione civile della Regione ha tempestivamente emanato una nuova allerta meteo che integra, amplia e proroga quella già in vigore che riguardava le zone di allerta 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). A partire dalle 18 di oggi e fino alle 18 di domani, la criticità idrogeologica di livello Giallo viene allargata a buona parte del territorio regionale: i temporali e i rovesci riguarderanno, oltre alle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) anche le zone: 5 (Tusciano è Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltempo, temporali in rapida estensione: allerta meteo fino a domani