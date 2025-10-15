Maltempo | sospensione rate dei mutui prorogata di 12 mesi anche per le zone alluvionate di Firenze e Pisa

Firenzepost.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Abi (Associazione Bancaria Italiana) rende nota la diffusione di una lettera circolare agli associati in cui segnala che sono state pubblicate, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, le Delibere del Consiglio dei Ministri con le quali sono prorogate per 12 mesi le misure di sospensione delle rate dei mutui previste dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori delle provincie di Bergamo e Brescia dal 9 giugno al 13 luglio 2024, della città metropolitana di Firenze il 18 settembre 2024 e della provincia di Pisa il 23 settembre 2024 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

maltempo sospensione rate dei mutui prorogata di 12 mesi anche per le zone alluvionate di firenze e pisa

© Firenzepost.it - Maltempo: sospensione rate dei mutui prorogata di 12 mesi anche per le zone alluvionate di Firenze e Pisa

Contenuti che potrebbero interessarti

maltempo sospensione rate mutuiNuovo stop alle rate dei mutui per gli alluvionati - ROMA: La sospensione è stata prorogata a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteo del 2024 in Toscana e in Lombardia ... toscanamedianews.it scrive

maltempo sospensione rate mutuiAbi, prorogato stop rate mutui in province Toscana-Lombardia - L'Abi ha appena diffuso una lettera circolare agli associati in cui segnala che sono state pubblicate, sul sito del dipartimento della Protezione Civile, le delibere del Consiglio dei Ministri con le ... Segnala ansa.it

maltempo sospensione rate mutuiSospensione mutuo, come fare la richiesta (e quando) - Cosa fare quando in caso di difficoltà economiche non si riesce a pagare il mutuo di casa? Come scrive money.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Sospensione Rate Mutui