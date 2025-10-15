L’Abi (Associazione Bancaria Italiana) rende nota la diffusione di una lettera circolare agli associati in cui segnala che sono state pubblicate, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, le Delibere del Consiglio dei Ministri con le quali sono prorogate per 12 mesi le misure di sospensione delle rate dei mutui previste dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori delle provincie di Bergamo e Brescia dal 9 giugno al 13 luglio 2024, della città metropolitana di Firenze il 18 settembre 2024 e della provincia di Pisa il 23 settembre 2024 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maltempo: sospensione rate dei mutui prorogata di 12 mesi anche per le zone alluvionate di Firenze e Pisa