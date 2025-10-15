Maltempo la protezione civile dirama una nuova allerta gialla

La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali valida per la giornata di giovedì 16 ottobre. Le previsioni indicano condizioni di instabilità diffusa su gran parte della Sicilia con precipitazioni sparse, localmente di forte intensità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

