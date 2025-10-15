Maltempo Italia nubifragio sull’area | mamma e figlia intrappolate nell’auto

Un nuovo fronte di maltempo ha investito l’Italia, portando con sé una serie di violenti temporali che da nord a sud stanno mettendo a dura prova la tenuta del territorio. Nelle ultime ventiquattr’ore si sono registrati nubifragi, raffiche di vento e grandinate improvvise che hanno colpito soprattutto il Centro-Nord, con la Liguria, la Toscana e parte dell’Emilia Romagna tra le regioni più martoriate. A Genova, diversi sottopassi sono stati chiusi per allagamenti, mentre in Toscana la Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico. >> “Mi hanno detto di no”. Bianca Balti dopo la malattia non ci ha pensato due volte a proporsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it