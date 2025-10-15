Maltempo in Italia bomba d’acqua micidiale allaga la zona | mamma e figlia intrappolate in auto

Un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche ha creato momenti di forte tensione e paura. In pochi minuti, la pioggia battente ha trasformato la strada in un vero e proprio torrente, rendendo impossibile la circolazione e mettendo in pericolo gli automobilisti che si trovavano a passare in quel momento. In una situazione simile, anche un gesto quotidiano come tornare a casa o recarsi al lavoro può trasformarsi in un incubo, come dimostra quanto accaduto nelle scorse ore in Sardegna. La forza dell'acqua e la rapidità con cui si sono allagate alcune aree hanno reso necessario l'intervento immediato dei soccorritori, che hanno lavorato senza sosta per riportare la situazione sotto controllo.

