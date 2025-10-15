Maltempo in Italia allerta in molte regioni | domani scuole chiuse Situazione critica

Thesocialpost.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova e intensa ondata di  maltempo  sta colpendo l’Italia, con una particolare criticità concentrata al  Sud. Per la giornata di domani,  mercoledì 16 ottobre, la  Protezione Civile  ha diramato un’allerta meteo  arancione  su  Calabria e Puglia, dove molte scuole resteranno chiuse in via precauzionale, e un’allerta  gialla  su otto regioni del Centro e del Mezzogiorno. Secondo gli esperti, la causa è un’area di  bassa pressione  in movimento dal Mar Mediterraneo occidentale, che ha già investito la Sardegna e si sta spostando verso il mar Tirreno meridionale, provocando  un peggioramento diffuso del tempo su tutto il Sud Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

maltempo in italia allerta in molte regioni domani scuole chiuse situazione critica

© Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, allerta in molte regioni: domani scuole chiuse. Situazione critica

Contenuti che potrebbero interessarti

maltempo italia allerta molteMeteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove - Prosegue lo stato di allerta meteo in diverse regioni d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. meteo.it scrive

maltempo italia allerta molteCiclone in arrivo sull'Italia, allerta nubifragi: le regioni più colpite - Confermata dunque l’allerta meteo per forti rovesci specie su Sardegna, Sicilia e Calabria: questa fase di maltempo è asso ... Da adnkronos.com

maltempo italia allerta molteMETEO | Italia sotto assedio del maltempo: tre cicloni in una settimana, allerta nubifragi al Sud - Le prime regioni colpite saranno Sardegna, Sicilia e Calabria, dove tra mercoledì e giovedì sono previsti nubifragi, raffiche ... Come scrive italiachiamaitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Italia Allerta Molte