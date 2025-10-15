Maltempo in Italia allerta in molte regioni | domani scuole chiuse Situazione critica
Una nuova e intensa ondata di maltempo sta colpendo l’Italia, con una particolare criticità concentrata al Sud. Per la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione su Calabria e Puglia, dove molte scuole resteranno chiuse in via precauzionale, e un’allerta gialla su otto regioni del Centro e del Mezzogiorno. Secondo gli esperti, la causa è un’area di bassa pressione in movimento dal Mar Mediterraneo occidentale, che ha già investito la Sardegna e si sta spostando verso il mar Tirreno meridionale, provocando un peggioramento diffuso del tempo su tutto il Sud Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
