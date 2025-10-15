Maltempo in arrivo sulla Sicilia | allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per l’intera Regione Sicilia, valido dalle ore 00:00 alle 24:00 di mercoledì 15 ottobre 2025. Dal mattino e per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maltempo in arrivo sulla Sicilia: allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

