Maltempo in arrivo sul Barese | rischio temporali e vento forte scatta l' allerta arancione

La protezione civile regionale ha emesso un nuovo messaggio di allerta meteo, valido dalla mezzanotte del 16 ottobre 2025 per le successive 20 ore, che riguarda in particolare la Puglia Centrale Adriatica, il Salento e i Bacini del Lato e del Lenne, dove è stato dichiarato il livello di allerta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

