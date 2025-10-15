Maltempo in arrivo scuole chiuse a Reggio Calabria | la decisione del sindaco
Dopo il bollettino di allerta meteo arancione, diramato questo pomeriggio dalla Protezione civile regionale, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato l'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, fino a cessata emergenza. L'annuncio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
