Maltempo in arrivo | allerta per temporali nubifragi e grandine tra oggi e domani

Un’area di bassa pressione in risalita dal Mediterraneo occidentale sta raggiungendo l’Italia e nelle prossime ore porterà un deciso peggioramento, con forti temporali, rovesci a tratti violenti, grandinate e raffiche di vento. Il quadro più instabile riguarda Sardegna e Sud, con coinvolgimento delle aree ioniche e di parte del Tirreno meridionale. Tempistiche e zone più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Maltempo in arrivo: allerta per temporali, nubifragi e grandine tra oggi e domani

