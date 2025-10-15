Maltempo del 15 ottobre | Calabria passa ad arancione allerta gialla su Sicilia e su porzioni di Basilicata Campania e Lazio

Il fronte perturbato che risale dal Mediterraneo occidentale ha agganciato le nostre regioni meridionali e le isole maggiori. La dinamica è chiara: aria più fredda in quota che scivola sul Tirreno meridionale, mare molto energico, celle temporalesche che si organizzano e si rigenerano lungo le coste ioniche e tirreniche. Piogge irregolari, colpi di vento, grandinate.

Maltempo, allerta arancione. Scuole chiuse domani in diversi comuni della Calabria – ELENCO - A seguito dell'allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale diverse scuole resteranno chiuse per la giornata di domani

Allerta meteo arancione in Calabria: temporali e forti raffiche di vento in arrivo - La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un'a llerta meteo arancione valida per oggi, 15 ottobre, e domani, 16 ottobre.

Maltempo: Calabria tra le regioni più colpite - ROMA Una perturbazione partita dalla Spagna e alimentata nelle ultime ore da correnti più fredde in arrivo dalla Russia, provoca maltempo nel Sud Italia.