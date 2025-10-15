Maltempo al Sud | nuove piogge e cicloni in arrivo tregua solo al Centro-Nord

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una perturbazione di origine iberica incontra aria fredda russa. Una perturbazione partita dalla Spagna, rafforzata nelle ultime ore da correnti fredde provenienti dalla Russia, sta portando maltempo diffuso sul Sud Italia. La situazione rimarrà instabile anche nei prossimi giorni, mentre al Centro e al Nord si manterrà un quadro meteorologico più tranquillo. Le previsioni di Lorenzo Tedici (iLMeteo.it). Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sono attesi forti rovesci su Sardegna, Sicilia e Calabria. «Per la giornata di mercoledì 15 ottobre – spiega Tedici – si prevedono nubifragi sulla Sardegna orientale, sulla Sicilia tirrenica ed orientale e sulla Calabria ionica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maltempo al Sud: nuove piogge e cicloni in arrivo, tregua solo al Centro-Nord

Contenuti che potrebbero interessarti

Maltempo Spagna, DANA "Alice": nuove alluvioni a Ibiza, aeroporto chiuso ed evacuazioni - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo, allerta rossa per forti piogge nella regione di #Valencia: timori per nuove inondazioni - X Vai su X

Torna il maltempo su parte d'Italia, forti piogge a Sud e Isole - Una perturbazione partita dalla Spagna e alimentata nelle ultime ore da correnti più fredde in arrivo dalla Russia, provoca maltempo nel Sud Italia. Si legge su msn.com

Maltempo al Sud anche domani: rischio di piogge e temporali violenti. Le previsioni da giovedì 16 - Il vortice ciclonico non molla la presa: anche giovedì sarà alto il rischio di forte maltempo soprattutto in Sicilia e nelle regioni meridionali. Come scrive meteo.it

Meteo, maltempo in Italia: piogge e temporali il 15 ottobre. Le previsioni - Il maltempo è arrivato sull'Italia con fenomeni temporaleschi intensi al Sud e Isole dove scatta anche l'allerta meteo. Secondo meteo.it