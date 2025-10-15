malore in comune muore la dipendente flavia avesani

Reggio Emilia, 15 ottobre 2025 – Ha avuto un malore negli uffici comunali del servizio intercultura, di cui era dipendente da tempo, in via Guido da Castello. Una collega che era con lei ha chiamato subito i soccorsi, poi la corsa in ospedale dove purtroppo il sorriso di Flavia Avesani si è spento a soli 48 anni. Di lì a poco avrebbe dovuto accogliere i ‘nuovi reggiani’ che attendevano ieri il conferimento della cittadinanza italiana in Sala del Tricolore (la cerimonia è stata poi annullata). Flavia – originaria di Verona e residente a Cavriago dove viveva col marito Sergio Settembrini – se ne occupava con dolcezza e grande dedizione, preparandoli al giuramento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

