Malore al Grande Fratello la diretta interrotta | come sta Omer Elomari
Durante la diretta di martedì 14 ottobre del Grande Fratello, la regia ha scelto di oscurare momentaneamente la visione per il malore di Omer Elomari. “Dome, corri, si sente male, c’è da tirarlo su”, queste le parole che si sono udite in sottofondo prima dell’oscuramento della diretta. Per una decina di minuti circa, la diretta ha mostrato solo il logo del Grande Fratello, per poi riprendere regolarmente. Cosa è successo a Omer e come sta? Malore per Omer Elomari al Grande Fratello. Attimi di tensione e preoccupazione al Grande Fratello, dopo il malore di Omer Elomari: la produzione del reality show condotto da Simona Ventura è intervenuta immediatamente, oscurando la diretta e con il soccorso tempestivo di un medico. 🔗 Leggi su Dilei.it
