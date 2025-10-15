Malore al Grande Fratello 2025 | staccata la diretta e intervento del medico
La serata del Grande Fratello 2025 ha vissuto momenti di forte tensione. Durante la diretta di Mediaset Extra, la regia ha interrotto le immagini per oltre dieci minuti a causa di un malore che ha colpito Omer Elomari. L’episodio si è verificato nella Casa di Cinecittà mentre alcuni concorrenti si trovavano in bagno e altri in giardino, ignari di ciò che stava accadendo. La scena, improvvisa e preoccupante, ha spaventato tutti gli inquilini. Momenti di panico al Grande Fratello: Omer Elomari si sente male. Tutto è accaduto nella tarda serata di martedì 14 ottobre. Mentre le telecamere inquadravano Grazia Kendi e Domenico D’Alterio intenti a parlare, si è sentita in sottofondo la voce di Francesca Carrara urlare verso Domenico: “Dome corri si sente male, c’è da tirarlo su”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
