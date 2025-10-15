Malinovskyi tocca a te Con l' Ucraina è tornato a volare | ora il Genoa conta su di lui

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due gol e un assist con la propria nazionale: è l’uomo in più per Vieira, che deve sfruttare il calendario e trovare la prima vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

malinovskyi tocca a te con l ucraina 232 tornato a volare ora il genoa conta su di lui

© Gazzetta.it - Malinovskyi, tocca a te. Con l'Ucraina è tornato a volare: ora il Genoa conta su di lui

