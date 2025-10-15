Malinovskyi tocca a te Con l' Ucraina è tornato a volare | ora il Genoa conta su di lui
Due gol e un assist con la propria nazionale: è l’uomo in più per Vieira, che deve sfruttare il calendario e trovare la prima vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Le pagelle di Eurosport. Genoa-Lazio 0-3: Malinovskyi e Colombo non girano! Le pagelle del Genoa Nicola LEALI 5,5 - Non ha grosse colpe sui tre gol della Lazio. Ma sono tre gol, e sono tutti pesanti. Brooke NORTON-CUFFY 6 - Bello il duello con Zaccagni. - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina: 232 pazienti malati o disabili trasportati in volo in Italia dall’inizio della guerra - Al Salone REAS di Montichiari, che apre domani, si farà il punto anche sul supporto sanitario della protezione civile, in presenza del capo del Dipartimento Curcio e con il console ucraino Kartysh ... Segnala disabili.com
Ucraina, Malinovskyi: "La comunità calcistica fermi il massacro" - "Lanciamo un appello alla comunità calcistica, a chi è unito dall'amore per questo gioco: ogni tifoso, ogni calciatore, ogni allenatore, ogni dirigente. Secondo ansa.it