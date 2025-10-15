Malattie rare Gaslini promotore del primo registro sulla malformazione vena di Galeno

L'ospedale pediatrico Gaslini di Genova è promotore e coordinatore del primo registro internazionale dedicato alla malformazione della vena di Galeno, una rara e complessa malattia vascolare cerebrale che richiede il coinvolgimento di team multidisciplinari e competenze di altissimo livello.Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Eseguito per la prima volta in Sardegna un trattamento di #terapiagenica per l’atrofia muscolare spinale - #Sma - all’Ospedale Microcitemico “Antonio Cao” di Cagliari. La notizia è riportata nella newsletter #RaraMente https://malattierare.gov.it/news/det - X Vai su X

? 16 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30 TORINO – La gestione delle malattie rare L’amiloidosi cardiaca e le altre malattie rare: diagnosi precoce, cure accessibili, reti integrate. Insieme per una sanità più equa in Piemonte. Si può partecipare in presenza o segui - facebook.com Vai su Facebook

