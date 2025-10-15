Malattie rare Gaslini promotore del primo registro sulla malformazione vena di Galeno

Genovatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale pediatrico Gaslini di Genova è promotore e coordinatore del primo registro internazionale dedicato alla malformazione della vena di Galeno, una rara e complessa malattia vascolare cerebrale che richiede il coinvolgimento di team multidisciplinari e competenze di altissimo livello.Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Malattie rare, Gaslini promotore del primo registro sulla malformazione vena di Galeno - L'istituto Gaslini di Genova è coordinatore del primo registro internazionale dedicato alla malformazione della vena di Galeno ... Riporta genovatoday.it

Il Gaslini ora ha una Cell Factory per curare le malattie rare - L’Istituto Giannina Gaslini è il primo e unico Irccs ligure ad essersi dotato di una Cell Factory, una struttura altamente specializzata dedita alla produzione di terapie ... Riporta lanazione.it

Il Gaslini di Genova è il primo istituto ligure ad avere una Cell Factory: la fabbrica di cellule che cura le malattie rare - L'Istituto Giannina Gaslini è il primo e unico Irccs ligure a essersi dotato di una Cell Factory, una struttura altamente specializzata dedita alla produzione di terapie avanzate basate su ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Malattie Rare Gaslini Promotore