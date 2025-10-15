Malato di cancro vive in casa con due finestre murate | E' disumano

Ha dell'incredibile quello che accade al rione Salicelle di Afragola: Salvatore Liuzzi, malato di cancro, vive con due finestre, quella della camera da letto e quella del salone murate. Il fatto, è stato denunciato dal responsabile territoriale di Avs, Salvatore Iavarone, preoccupato della salute. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

