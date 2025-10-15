Davanti c’è un muro di gomma fatto di burocrazia e carte bollate, dietro c’è lei malata di asma e costretta a vivere in casa dove quattro finestre su sei sono coperte da una fitta vegetazione a una distanza di meno di tre metri a ridosso di un muretto, probabilmente oggetto di abuso edilizio. E’ la storia di Elena Chiostrini che da tre anni cerca di ottenere, inutilmente, un intervento da parte del Comune per il taglio di quella siepe. E lunedì scorso ha deciso di inviare un nuovo esposto al commissario straordinario, Claudio Sammartino, perché acceleri le procedure e spinga gli uffici a risolvere il problema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Malata di asma chiede da anni il taglio della siepe