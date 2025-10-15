Malagò | Milano Cortina 2026 nasce dalle ceneri di un disastro Queste Olimpiadi faranno la storia

(Adnkronos) – “Il progetto olimpico e paralimpico nasce dalle ceneri di un disastro, di una follia di una precedente amministrazione comunale che prevedeva che dovevamo fare i Giochi estivi a Roma”. Sono le parole del presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, ed ex numero uno del Coni, Giovanni Malagò, al Forum internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Malagò: “Milano Cortina 2026 nasce dalle ceneri di un disastro. Queste Olimpiadi faranno la storia”

