Màkari 4 | la nuova stagione tra misteri svolte familiari e il ritorno della Sicilia in tv
Segnate la data: domenica 19 ottobre 2025, Màkari torna in prima serata su Rai 1 con la quarta stagione. Saverio Lamanna e l’inseparabile Peppe Piccionello rientrano dopo quasi due anni dall’ultima messa in onda. Nuove indagini, certo, ma anche scosse nella vita di Saverio: il giallo si intreccia alle scelte private e l’equilibrio salta. Màkari . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
