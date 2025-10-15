Maignan che intenzione hai? Il rinnovo è in stand by
Torna il campionato e nello spogliatoio rossonero cominciano a rivedersi i soliti volti. Nelle ultime ore la trattativa per il rinnovo del portiere Mike Maignan avrebbe avuto una svolta, non del tutto positiva. L’incertezza la fa da padrona e a questo punto Tare & Co si sarebbero già messi al lavoro. Maignan vuole lasciare il Milan?. Sono passate ben cinque stagioni, compresa quella in corso, e Maignan è ora diventato il capitano del Milan. Il portiere ha fatto facilmente dimenticare, bisogna dirlo, il suo collega Gigio Donnarumma. MagicMike è stato tra i protagonisti dell’ultimo Scudetto vinto dal Diavolo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Maignan sta al fianco di Rabiot: anche il portiere francese considera “pazzesco” giocare Milan-Como in Australia. Siete d’accordo? - facebook.com Vai su Facebook
A proposito delle pagelle di #Juventusmilan su @Gazzetta_it: i voti vanno solo dal 5 (naturalmente a #David e #Leao) al 7 (a #Modric e #Maignan). Possibile che non si riesca a dare un 4 o un 3, ma anche un 8 o un 9 all'occorrenza? Perché tanto piattume? U - X Vai su X
Juventus, pazza idea Maignan: rinnovo lontano, bianconeri all’attacco - Rinnovi in vista non ce ne sono, il futuro di di Mike Maignan è incerto, ma soprattutto lontano dal Milan. sportpaper.it scrive
Maignan-Milan stallo sul rinnovo, la Juve sogna il colpo a parametro 0 - Il rinnovo del portiere francese, da tempo tema caldo in casa rossonera, è oggi una questione sempre più complicata e vicina allo stallo. Scrive it.blastingnews.com
Milan, a un passo il rinnovo di Maignan: contratto fino al 2028. Le cifre - it il portiere francese, attualmente in scadenza nel 2026, sta continuando a parlare da ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com