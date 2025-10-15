Torna il campionato e nello spogliatoio rossonero cominciano a rivedersi i soliti volti. Nelle ultime ore la trattativa per il rinnovo del portiere Mike Maignan avrebbe avuto una svolta, non del tutto positiva. L’incertezza la fa da padrona e a questo punto Tare & Co si sarebbero già messi al lavoro. Maignan vuole lasciare il Milan?. Sono passate ben cinque stagioni, compresa quella in corso, e Maignan è ora diventato il capitano del Milan. Il portiere ha fatto facilmente dimenticare, bisogna dirlo, il suo collega Gigio Donnarumma. MagicMike è stato tra i protagonisti dell’ultimo Scudetto vinto dal Diavolo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Maignan che intenzione hai? Il rinnovo è in stand by