Maignan che intenzione hai? Il rinnovo è in stand by

Milanzone.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il campionato e nello spogliatoio rossonero cominciano a rivedersi i soliti volti. Nelle ultime ore la trattativa per il rinnovo del portiere Mike Maignan avrebbe avuto una svolta, non del tutto positiva. L’incertezza la fa da padrona e a questo punto Tare & Co si sarebbero già messi al lavoro. Maignan vuole lasciare il Milan?. Sono passate ben cinque stagioni, compresa quella in corso, e Maignan è ora diventato il capitano del Milan. Il portiere ha fatto facilmente dimenticare, bisogna dirlo, il suo collega Gigio Donnarumma. MagicMike è stato tra i protagonisti dell’ultimo Scudetto vinto dal Diavolo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

maignan che intenzione hai il rinnovo 232 in stand by

© Milanzone.it - Maignan che intenzione hai? Il rinnovo è in stand by

Scopri altri approfondimenti

maignan intenzione hai rinnovoJuventus, pazza idea Maignan: rinnovo lontano, bianconeri all’attacco - Rinnovi in vista non ce ne sono, il futuro di di Mike Maignan è incerto, ma soprattutto lontano dal Milan. sportpaper.it scrive

maignan intenzione hai rinnovoMaignan-Milan stallo sul rinnovo, la Juve sogna il colpo a parametro 0 - Il rinnovo del portiere francese, da tempo tema caldo in casa rossonera, è oggi una questione sempre più complicata e vicina allo stallo. Scrive it.blastingnews.com

Milan, a un passo il rinnovo di Maignan: contratto fino al 2028. Le cifre - it il portiere francese, attualmente in scadenza nel 2026, sta continuando a parlare da ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Maignan Intenzione Hai Rinnovo