Magic Mike | la storia vera e come la vita reale di Channing Tatum ha ispirato il film

Uno dei film più iconici della carriera di Channing Tatum, Magic Mike, è ispirato alle sue esperienze di vita reali. Magic Mike è uscito nelle sale il 29 giugno 2012 ed è stato un successo di critica, ottenendo una valutazione Certified Fresh su Rotten Tomatoes con un punteggio del 78%. Con un budget di produzione di soli 7 milioni di dollari, Magic Mike è diventato uno dei film più redditizi di quell’anno, incassando un totale di 170,5 milioni di dollari al botteghino mondiale e dando il via al sequel Magic Mike XXL nel 2015. 🔗 Leggi su Cinefilos.it