Maggio per il Macbeth di Martone e Soddy solo applausi convinti e strameritati VIDEO

15 ott 2025

Il Macbeth di Giuseppe Verdi, in scena al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con la regia di Mario Martone e la direzione di Alexander Soddy, ha trovato nella replica di ieri sera la consacrazione definitiva.Una serata di grande teatro, segnata da applausi a scena aperta e da un entusiasmo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

