Magda e Sebastiano a letto insieme a Uomini e Donne Gemma le dà della poco di buono

Grande ritorno nella puntata di oggi di Uomini e Donne, ovvero, quello di Alessandro Rausa, che in questi giorni era stato dato per morto. Magda e Sebastiano, invece, hanno fatto confessioni bollenti, mentre Gemma Galgani ha perso il controllo. Al Trono Classico Sara Gaudenzi ha già generato scompiglio. Torna Alessandro Rausa, Magda tra due fuochi, Gemma fuori controllo a Uomini e Donne. La puntata del 15 ottobre di Uomini e Donne è cominciata con un post puntata inerente Sara Gaudenzi. La giovane è andata a riferire ai suoi genitori di essere diventata la nuova tronista del programma. Successivamente, poi, la giovane si è aperta ai microfoni dello staff della trasmissione per raccontare un po’ della sua vita e di quello che ha vissuto. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Magda e Sebastiano a letto insieme a Uomini e Donne, Gemma le dà della poco di buono

