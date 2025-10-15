Madre e figlio in giro all' alba per rubare uno scooter | il furto sfuma grazie all' intervento dei carabinieri
I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania sono intervenuti, alle 5 e 15 del mattino, nella frazione Montepalma di Misterbianco, dove era stato segnalato il furto in strada di uno scooter. L'arrivo tempestivo della gazzella dell'Arma ha permesso di sorprendere un ragazzo ed una donna: lui è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Madre e padre, fortunatamente, non hanno subito gravi conseguenze. Il figlio si è scusato ed è scoppiato in lacrime. - facebook.com Vai su Facebook