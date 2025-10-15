Made in Italy Mulino Bianco celebra 50 anni di storia al Mimit una mostra speciale

(Adnkronos) – Un racconto del saper fare italiano – tra prodotti iconici, campagne pubblicitarie che hanno segnato l’immaginario collettivo e scelte pionieristiche di sostenibilità – per festeggiare una marca che ha inventato la “colazione all’italiana” e da mezzo secolo accompagna la quotidianità degli italiani: grazie ad una convenzione tra Centromarca e il Ministero delle Imprese . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

