Made in Italy inaugurata al Mimit mostra dedicata al Mulino Bianco per i suoi 50 anni

Periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – È stata inaugurata, presso l’Atrio d’Onore di Palazzo Piacentini, la mostraMulino Bianco: 50 anni di storia tra tradizione e innovazione”, un’esposizione che racconta il percorso e rivela il futuro della marca. Al taglio del nastro dell’esposizione, evento che rientra tra le iniziative del Mimit e Centromarca, erano presenti il ministro Adolfo Urso, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

made italy inaugurata mimitMade in Italy, inaugurata al Mimit mostra dedicata al Mulino Bianco per i suoi 50 anni - “Rendiamo omaggio a un’eccellenza della nostra industria, come Mulino Bianco, nel suo cinquantenario: un campione di quel settore agroalimentare che è colonna portante del Made in Italy, capace di ... Secondo adnkronos.com

made italy inaugurata mimitMade in Italy, Mulino Bianco celebra 50 anni di storia, al Mimit una mostra speciale - Un racconto del saper fare italiano, tra prodotti iconici, campagne pubblicitarie che hanno segnato l’immaginario collettivo e scelte pionieristiche di sostenibilità ... Lo riporta adnkronos.com

Moda, al Mimit il tavolo di settore con le associazioni di impresa. I sindacati: vogliamo essere coinvolti - Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per domani, mercoledì 15 ottobre, un tavolo urgente sul comparto ... Secondo ildiariodellavoro.it

Cerca Video su questo argomento: Made Italy Inaugurata Mimit