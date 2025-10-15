Made in Italy inaugurata al Mimit mostra dedicata al Mulino Bianco per i suoi 50 anni

(Adnkronos) – È stata inaugurata, presso l’Atrio d’Onore di Palazzo Piacentini, la mostra “Mulino Bianco: 50 anni di storia tra tradizione e innovazione”, un’esposizione che racconta il percorso e rivela il futuro della marca. Al taglio del nastro dell’esposizione, evento che rientra tra le iniziative del Mimit e Centromarca, erano presenti il ministro Adolfo Urso, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com