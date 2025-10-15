Maddie McCann l’annuncio sul test del Dna arriva proprio ora | cos’hanno scoperto

Non ci sono più dubbi: Julia Wandelt non è Madeleine McCann. A stabilirlo è stato un test del DNA presentato in aula nel corso del processo a carico della 24enne, accusata di stalking nei confronti dei genitori della bambina britannica scomparsa nel 2007 in Portogallo. L’esame genetico, tanto invocato dalla stessa giovane che sosteneva di essere la piccola Maddie, ha ora smentito in modo inequivocabile la sua versione, ponendo fine a una vicenda che aveva attirato l’attenzione dei media internazionali. Il piano folle per ottenere il DNA dei McCann. Secondo quanto emerso in Tribunale, Julia e una sua amica avrebbero elaborato “piani bizzarri” per cercare di ottenere il DNA di Kate McCann, la madre della bambina scomparsa, dopo il rifiuto della donna di sottoporsi a un confronto genetico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maddie McCann, l’annuncio sul test del Dna arriva proprio ora: cos’hanno scoperto

