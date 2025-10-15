Madagascar | comandante militare giura come presidente venerdì

Antananarivo, 15 ott. (Adnkronos) - Il colonnello Michaël Randrianirina, capo dell'unità militare che ha preso il potere in Madagascar dopo un voto di impeachment contro Andry Rajoelina, dovrebbe prestare giuramento come presidente venerdì, secondo una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato malgascia. "In conformità con l'articolo 48 della Costituzione, il colonnello Randrianirina Michaël presterà giuramento come Presidente della Rifondazione della Repubblica del Madagascar in un'udienza formale dell'Alta Corte Costituzionale presso il Palazzo di Stato di Ambohidahy venerdì 17 ottobre", si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Madagascar: comandante militare giura come presidente venerdì

In Madagascar militari al potere. Il presidente: "E' un colpo di Stato". #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/14/i-militari-in-madagascar-abbiamo-preso-il-potere_411660fb-46ef-40ff-be27-964fb706e988.html - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente del Madagascar è fuggito dal Paese dopo il tentativo di colpo di Stato militare - Andry Rajoelina ha detto di temere per la sua vita, dopo che l'unità militare Capsat si è aggiunta alle proteste contro il suo governo che durano ormai da settimane. Si legge su msn.com