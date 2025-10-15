Macigno per il Milan | Pulisic esce per un infortunio con gli USA Disastro annunciato

Pianetamilan.it | 15 ott 2025

Notizia pessima per il Milan: l'attaccante Christian Pulisic ha subito un infortunio muscolare nell'amichevole tra USA e Australia. Ecco i dettagli e cosa è successo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

