maceratese serve un attaccante di peso

15 ott 2025

Gli esami non finiscono mai e la Maceratese è attesa da quello a Notaresco dopo avere superato quello casalingo con L’Aquilla. Non dovrebbe essere disponibile l’attaccante Infantino, capocannoniere del girone con 7 reti, che rappresenta il valore aggiunto del Notaresco, la formazione allenata dall’ex giocatore biancorosso Roberto Vagnoni. E l’attacco è stato al centro del dibattito televisivo in cui Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, si è soffermato sulla trasmissione Lunediretta su tv Centromarche rispondendo alla domanda posta da un tifoso biancorosso sulla necessità di un centravanti in modo da spostare sulla fascia Osorio che proprio contro L’Aquila ha dato un saggio della sua bravura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

