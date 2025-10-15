Maceratese serve un attaccante di peso

Gli esami non finiscono mai e la Maceratese è attesa da quello a Notaresco dopo avere superato quello casalingo con L’Aquilla. Non dovrebbe essere disponibile l’attaccante Infantino, capocannoniere del girone con 7 reti, che rappresenta il valore aggiunto del Notaresco, la formazione allenata dall’ex giocatore biancorosso Roberto Vagnoni. E l’attacco è stato al centro del dibattito televisivo in cui Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, si è soffermato sulla trasmissione Lunediretta su tv Centromarche rispondendo alla domanda posta da un tifoso biancorosso sulla necessità di un centravanti in modo da spostare sulla fascia Osorio che proprio contro L’Aquila ha dato un saggio della sua bravura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Maceratese, serve un attaccante di peso"

Leggi anche questi approfondimenti

Tornano gli open day della C.F. Maceratese? Stadio della Vittoria ? 17-24-31 Ottobre ? 18:30-20:00 Aperto a tutte le atlete nate dal 2013 al 2019 Per partecipare all'open day serve un certificato medico in corso di validità!? ? GIOCA CON NOI - facebook.com Vai su Facebook

La Maceratese vista da Lauro: "Mi è piaciuta, ma serve più fisicità" - X Vai su X

"Maceratese, serve un attaccante di peso" - L’allenatore Possanzini ha sollevato il problema in televisione: "Non abbiamo un giocatore con quelle caratteristiche" ... Segnala sport.quotidiano.net

Maceratese senza mezze misure. Mai un pareggio per i biancorossi - È una Maceratese senza vie di mezzo: o vince o perde, e infatti dopo sette gare i biancorossi non hanno mai pareggiato come la capolista Ostiamare che, però, le ha vinte tutte. Scrive msn.com