Macchinisti dell' Atac trovano una telecamera nascosta negli spogliatoi aziendali

Romatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di martedì 14 ottobre è stata ritrovata una telecamera all’interno del locale spogliatoi  metro A dei macchinisti Atac, a Cinecittà. A denunciare l’accaduto all’Atac sono state le rappresentanze sindacali unite macchinisti che hanno chiesto “chiarimenti urgenti” alla municipalizzata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

