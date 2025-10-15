Macchinisti dell' Atac trovano una telecamera nascosta negli spogliatoi aziendali

Nella serata di martedì 14 ottobre è stata ritrovata una telecamera all’interno del locale spogliatoi metro A dei macchinisti Atac, a Cinecittà. A denunciare l’accaduto all’Atac sono state le rappresentanze sindacali unite macchinisti che hanno chiesto “chiarimenti urgenti” alla municipalizzata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

