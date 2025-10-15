Ma quale pace a Gaza? Trump ci ha imbrogliato! Iacchetti torna in tv ed è subito caos
L’intervento di Enzo Iacchetti durante l’ultima puntata di «È sempre Cartabianca» ha nuovamente infiammato il dibattito politico e mediatico italiano. Le sue parole, che mettono in discussione la credibilità della pace in un contesto internazionale delicatissimo, hanno fatto rapidamente il giro dei social, alimentando critiche, difese accese e un’ondata di reazioni polarizzate. Leggi anche: “Definisci bambino!”, la frase shock che ha fatto infuriare Iacchetti e Mauro Corona In diretta televisiva, Iacchetti ha dichiarato: “Secondo me questa pace è solo una firma di Donald Trump. Stanno tornando a casa, ma dove? C’è chi dice che è tutto finto, che Trump ha fatto costruire questi edifici ridotti così dai droni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
