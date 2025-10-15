**M5S | Conte ' dimissioni Appendino? Non ho ricevuto nulla' **
Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Ieri abbiamo fatto, come spesso accade, un confronto in congiunta e non c'è stato nessun annuncio di dimissioni, io non ho ricevuto nulla". Lo dice Giuseppe Conte a margine di un evento a Villa Nazareth a proposito delle indiscrezioni sulle dimissioni da vicepresidente M5S ventilate da Chiara Appendino ieri durante l'assemblea dei parlamentari M5S. "Permettetemi pure di dire che sono il presidente che ha nominato la vicepresidente. Credo che se ci fossero dimissioni sarebbero arrivate prima a me. Non sono arrivate e poi in questo contesto non avrebbe neppure nessuna logica perché tenete conto che io devo andare in votazione per quanto riguarda un rinnovo della presidenza e quindi siamo tutti in scadenza e scadono automaticamente anche i vicepresidenti". 🔗 Leggi su Iltempo.it
