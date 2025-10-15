M5s Conte | Appendino? Noi indipendenti non schiacciati sul Pd

Roma, 15 ott. (askanews) – La vicepresidente del M5S Chiara Appendino ha chiesto che il Movimento sia meno “schiacciato” sul Pd? “È quello che stiamo facendo”, ha rivendicato il leader stellato Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a margine del Premio Silvestrini a Roma. “Il M5S nel processo costituente si è autodefinito – ha ricordato l’ex premier – come forza progressista indipendente: si va solo se ci sono programmi chiari, concordati per iscritto, condivisi, dove ovviamente i nostri obiettivi strategici sono condivisi. E questo è stato fatto sin qui e noi siamo assolutamente tutti legati a quello che è stato il processo costituente e il mandato che abbiamo ricevuto”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it