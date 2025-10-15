M5s Conte | Appendino? Noi indipendenti non schiacciati sul Pd
Roma, 15 ott. (askanews) – La vicepresidente del M5S Chiara Appendino ha chiesto che il Movimento sia meno “schiacciato” sul Pd? “È quello che stiamo facendo”, ha rivendicato il leader stellato Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a margine del Premio Silvestrini a Roma. “Il M5S nel processo costituente si è autodefinito – ha ricordato l’ex premier – come forza progressista indipendente: si va solo se ci sono programmi chiari, concordati per iscritto, condivisi, dove ovviamente i nostri obiettivi strategici sono condivisi. E questo è stato fatto sin qui e noi siamo assolutamente tutti legati a quello che è stato il processo costituente e il mandato che abbiamo ricevuto”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Terremoto in vista per Giuseppe #Conte: Chiara #Appendino pensa alle dimissioni. "Così non si va da nessuna parte" #m5s #15ottobre #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/10/15/news/chiara-appendino-dimissioni-m5s-alleanza-partito-democrati - X Vai su X
Deve intervenire il Pres. Conte qui bit.ly/4745S2Q - facebook.com Vai su Facebook
M5S, terremoto in vista per Conte: Appendino pensa alle dimissioni. "Pd? Così non si va da nessuna parte" - L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino starebbe valutando l’ipotesi di dimettersi dall’incarico di vicepresidente del Movimento 5 ... Secondo iltempo.it
Conte: Appendino pensa a dimissioni da Vicepresidente M5s? Lo scrivete voi - "Guardate che ieri abbiamo fatto, come spesso accade, un confronto in congiunta e non c'è stato nessun annuncio di dimissioni. Segnala ilgiornale.it
“M5S più autonomo dal Pd”: Appendino in assemblea minaccia le dimissioni da vice di Conte - La ex sindaco di Torino non le ha presentate ma è un’opzione per dare una scossa al partito dopo i dati negativi registrati alle regionali e la coabitazione ... Lo riporta repubblica.it