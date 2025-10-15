M5S Conte | Appendino? L’ho nominata io non mi sono arrivate dimissioni

Roma, 15 ott. (askanews) – “Ma dimissioni lo dite voi, lo scrivete voi”: così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sull’intenzione di Chiara Appendino, filtrata da indiscrezioni giornalistiche, di dimettersi dalla carica di vicepresidente del M5S. “Guardate – ha spiegato l’ex premier parlando a margine della cerimonia del Premio Silvestrini a Villa Nazareth, a Roma – che ieri abbiamo fatto, come spesso accade, un confronto in congiunta e non c’è stato nessun annuncio di dimissioni. Io non ho ricevuto nulla e permettetemi pure di dire che sono il presidente che ha nominato la vicepresidente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it