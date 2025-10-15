M5S Appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente Conte | Non ho ricevuto nulla

Ilgiornale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'ennesimo tonfo elettorale alle Regionali, Chiara Appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente del M5S. L’ex sindaca di Torino, nel corso dell'assemblea dei gruppi tenutasi ieri sera per un confronto sull'esito delle elezioni in Toscana, è intervenuta per criticare sia lo scarso radicamento territoriale sia il rapporto con il Pd. I presenti parlano di un clima che "verteva nell’autoassolutorio", a fronte di risultati a dir poco deludenti da parte del M5S che in Toscana, in alleanza col Pd, ha preso il 4,4%, assai meno delle tornate precedenti quando i pentastellati correvano da soli con un proprio candidato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

m5s appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente conte non ho ricevuto nulla

© Ilgiornale.it - M5S, Appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente, Conte: "Non ho ricevuto nulla"

Scopri altri approfondimenti

m5s appendino minaccia dimissioniChiara Appendino agita il M5s e minaccia le dimissioni, Conte rassicura: "Nessun annuncio" - Ieri sera riunione dei gruppi di Camera e Senato, l'ex sindaca di Torino chiede maggiore discontinuità e non uno schiacciamento sul Pd. Segnala msn.com

m5s appendino minaccia dimissioni“M5S più autonomo dal Pd”: Appendino in assemblea minaccia le dimissioni da vice di Conte - La ex sindaco di Torino non le ha presentate ma è un’opzione per dare una scossa al partito dopo i dati negativi registrati alle regionali e la coabitazione ... Secondo repubblica.it

m5s appendino minaccia dimissioni"C'è un problema politico". Appendino minaccia le dimissioni: si apra un confronto vero tra i 5 stelle - La viceprsidente ventila un passo indietro per aprire una riflessione vera nel partito di Conte, che inanella flop nei voti amministrativi e regionali: ... Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: M5s Appendino Minaccia Dimissioni