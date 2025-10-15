M5S Appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente Conte | Non ho ricevuto nulla

Dopo l'ennesimo tonfo elettorale alle Regionali, Chiara Appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente del M5S. L’ex sindaca di Torino, nel corso dell'assemblea dei gruppi tenutasi ieri sera per un confronto sull'esito delle elezioni in Toscana, è intervenuta per criticare sia lo scarso radicamento territoriale sia il rapporto con il Pd. I presenti parlano di un clima che "verteva nell’autoassolutorio", a fronte di risultati a dir poco deludenti da parte del M5S che in Toscana, in alleanza col Pd, ha preso il 4,4%, assai meno delle tornate precedenti quando i pentastellati correvano da soli con un proprio candidato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - M5S, Appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente, Conte: "Non ho ricevuto nulla"

