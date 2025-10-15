Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, evoca le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 Stelle per chiedere un cambio di “postura” su temi e alleanze dopo i non lusinghieri risultati delle ultime regionali. Ma il leader M5S Giuseppe Conte minimizza, afferma di non aver ricevuto dimissioni e tira dritto sulla scorta del mandato ricevuto dagli iscritti che indica il Movimento come “forza progressista indipendente”. La riunione dei gruppi parlamentari. Il caso sarebbe emerso nella riunione congiunta dei gruppi parlamentari del M5S di Camera e Senato, tenutasi ieri sera. Appendino – come riportano alcune fonti parlamentari – ha messo sul piatto le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento per invitare tutti a fare autocritica e a non usare ancora lo scarso radicamento sul territorio come giustificazione per i deludenti risultati ottenuti alle regionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - M5S, Appendino evoca dimissioni da vicepresidente. Conte: “Non ho ricevuto nulla”