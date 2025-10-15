Luzzati I sentieri dell’Ottocento | un viaggio incantato tra arte letteratura teatro e musica

Genovatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 16 ottobre 2025 al 24 maggio 2026, Casa Luzzati a Palazzo Ducale di Genova apre le porte alla grande mostra “Luzzati. I sentieri dellOttocento”, un viaggio incantato tra arte, letteratura, teatro e musica. Un percorso sorprendente, ricco di colore e immaginazione, che mette in dialogo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

