Luxuria ricorda Pamela Genini | Non ho collegato subito sono passati dieci anni Era un raggio di sole
"Sono rimasta malissimo. All'inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici". Così Vladimir Luxuria. 🔗 Leggi su Today.it
