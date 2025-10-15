Lutto nel calcio italiano che tragedia | bianconeri devastati dal dolore

Il lutto ha colpito il club bianconero nel momento più impensabile. Una tragedia che ha scosso tutto il mondo del calcio e che ha devastato i tifosi. Ci sono stagioni in cui il calcio sembra fermarsi, non per una pausa del campionato o per un rinvio dovuto al maltempo, ma per quel senso di vuoto che lascia ogni scomparsa. Il 2025 sarà ricordato, purtroppo, come un anno di addii nel mondo del pallone. Dall’Europa al Sud America, dalla Premier League alle leggende sudamericane, il lutto ha bussato troppe volte alle porte di chi vive di sport e di passione. Tra i nomi che hanno lasciato un segno indelebile ci sono figure che appartengono alla memoria collettiva del calcio mondiale: Miguel Ángel Russo, tecnico simbolo del Boca Juniors, se n’è andato all’età di 69 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia; Diogo Jota, attaccante del Liverpool, è morto in un tragico incidente d’auto in Spagna insieme al fratello André; e poi Aaron Boupendza, ex stella del Gabon, scomparso improvvisamente in circostanze ancora misteriose in Cina. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

