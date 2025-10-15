Lutto nazionale per i tre Carabinieri morti nell’esplosione | bandiere a mezz’asta anche nelle scuole

Nel giorno in cui si celebrano le esequie dei tre Carabinieri deceduti a Castel d’Azzano (VR), prosegue la disposizione del Consiglio dei Ministri per l’esposizione a mezz’asta delle bandiere italiana ed europea. Si tratta della seconda giornata prevista dal provvedimento di lutto nazionale, dopo quella del 14 ottobre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Tg2. . L'inchiesta sull'esplosione nel veronese. La procura indaga per strage. #FuneralidiStato e lutto nazionale per i 3 carabinieri morti. Al #Tg2Rai delle ore 13,00 le testimonianze di familiari e colleghi. #15ottobre - facebook.com Vai su Facebook

#CasteldAzzano, lutto nazionale e funerali di Stato per 3 carabinieri - X Vai su X

Cdm, funerali di Stato e lutto nazionale per i carabinieri - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha chiesto al Consiglio dei ministri di rispettare un minuto di silenzio in memoria e in onore dei tre carabinieri deceduti nell ... Secondo ansa.it

Verona, lutto nazionale per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano - Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, presente a Verona insieme al ministro Guido Crosetto, ha commentato: “Non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassiriya” ... Segnala giornaledipuglia.com

Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri ... Lo riporta tg24.sky.it