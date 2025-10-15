Lutto nazionale per i carabinieri uccisi nell’esplosione di Castel d’Azzano | tra le vittime due bresciani

Un’esplosione improvvisa, violentissima, ha squarciato la quiete dell’alba a Castel d’Azzano, nel veronese, trasformando un’operazione di routine in una tragedia che ha sconvolto l’Italia intera. Tre carabinieri hanno perso la vita mentre erano impegnati in un intervento di sgombero. Tra loro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In occasione del lutto nazionale proclamato per onorare i tre carabinieri caduti a Castel d’Azzano, ci uniamo al cordoglio di tutto il Paese. Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello hanno perso la vita durante un’operazione di servizio, adempiendo al l - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Esplosione Castel D'Azzano, lutto nazionale per i 3 #carabinieri morti #14ottobre #cronaca #CastelDAzzano #NEWS #TV2000 @tg2000it @_Carabinieri_ - X Vai su X

Chi erano i tre carabinieri uccisi nell’esplosione nel Veronese. Piantedosi: una tragedia che ha colpito tutti - Sono 13 i militari feriti nell’esplosione del casolare a Castel D’Azzano ... Da askanews.it

Esplosione durante uno sgombero nel Veronese, morti 3 carabinieri: lutto nazionale e funerali di Stato. Fermati tre fratelli - CASTEL D’AZZANO (VERONA) (ITALPRESS) – Tre carabinieri deceduti dopo il crollo di un casolare. Scrive ilnordestquotidiano.it

Cdm, funerali di Stato e lutto nazionale per i carabinieri - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha chiesto al Consiglio dei ministri di rispettare un minuto di silenzio in memoria e in onore dei tre carabinieri deceduti nell ... Da ansa.it