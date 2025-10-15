Lutti | scomparso Mario Alessandri storico fondatore del Bagno La Riva
Il litorale pisano perde una delle sue figure di riferimento: se n'è andato Mario Alessandri, classe 1940, fondatore del Bagno La Riva, volto indimenticabile dello stabilimento e del ristorante di via Padre Agostino da Montefeltro a Marina di Pisa, storica attività inaugurata nel 1970.I funerali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
Lutti- Franco Noviello, per decenni volto e anima dei musici del Palio di Legnano, è scomparso questa mattina, giovedì 9 ottobre, nella sua casa in città. Sabato 11 ottobre alle 10.30 i funerali nella chiesa di san Giovanni a Legnano - facebook.com Vai su Facebook