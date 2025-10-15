Lutti | scomparso Mario Alessandri storico fondatore del Bagno La Riva

Il litorale pisano perde una delle sue figure di riferimento: se n'è andato Mario Alessandri, classe 1940, fondatore del Bagno La Riva, volto indimenticabile dello stabilimento e del ristorante di via Padre Agostino da Montefeltro a Marina di Pisa, storica attività inaugurata nel 1970.I funerali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

